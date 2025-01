Sampdoria, Manfredi: «Non basta investire cifre ingenti per arrivare ai risultati»

Nella giornata odierna, in casa Sampdoria è intervenuto Matteo Manfredi. Dal centro sportivo “Mugnaini”, il presidente della Sampdoria ha parlato in conferenza facendo il punto della situazione ed esprimendosi anche in tema mercato:

«Difficoltà? La mia responsabilità è accentuata in questi momenti di difficoltà, in particolare perché il momento è complesso con i risultati che non arrivano. Durante la prima fase di stagione si sono dovute fare analisi. Fra le responsabilità c’è il dovere di operare a terminare un progetto iniziato ad inizio 2023 e questo progetto non cambia di un centimetro e abbiamo convinzione e mezzi per portarlo a termine. Fra le responsabilità che questo ruolo mi impone c’è di dare stabilità a questo club. Questo club esiste dal 1946 e nonostante ciò negli ultimi anni si è parlato poco di stabilità, mentre il mio dovere è quello di dare stabilità, sostenibilità, decoro e soprattutto orgoglio di vestire questi colori».

«Risultati negativi? Non ci aspettavamo risultati di vittoria o sconfitta ma ci aspettavamo di entrare in un progetto lungo, tortuoso e complicato rappresentato da un valore enorme che questi colori rappresentano. Oggi vedo molta confusione lato stampa, percepisco la confusione genuinamente di quanto accade in società. La mancanza di risultati alimenta questa confusione. Innanzitutto è importante rifare il percorso che noi stessi abbiamo fatto dal giugno 2023 proprio per evitare questa confusione. Sappiamo che sono state investite cifre importanti, forse è utile ricordare che questi investimenti sono stati fatti per dare sostenibilità, serenità e stabilità al club che di stabilità necessitava. Nell’ordine sono stati chiusi accordi con la vecchia proprietà, con le banche e creditori. Siete oggi nel nuovo centro sportivo e questo esula da quello che abbiamo investito, con tanti errori, nella parte sportiva. Gli investimenti appena descritti restano e resteranno negli asset di questa azienda. Questo centro sportivo, il nuovo ufficio, il pagamento di milioni e milioni di debiti resteranno negli asset e nel patrimonio di questo club».

«Il primo pensiero va ai tifosi. I quali fanno benissimo a volere risultati subito, ogni domenica e in ogni campo. Loro conoscono molto bene la storia di questo club meglio del sottoscritto, vivono di questi colori e sanno che questi colori meritano la vittoria ogni domenica. Vi siete accorti che quando diciamo di avere un dodicesimo uomo in campo è così, La partecipazione dei nostri tifosi è uno di quei patrimoni che questo società hanno ed avranno. Ciò che mi stupisce riguardo ai risultati sono i commenti di tanti addetti ai lavori che dovrebbero sapere che questo è un progetto a medio-lungo e per il quale serve parecchio tempo. Purtroppo abbiamo imparato che non basta il budget. Non siamo i primi, non saremo gli ultimi: il calcio è molto più complesso di quanto sembri. Non basta investire cifre ingenti per arrivare ai risultati. Il calcio è uno sport di squadra dove il contesto e la serenità sono gli ingredienti fondamentali su cui puoi innestare risorse tecniche di valori. Noi abbiamo innestato risorse tecniche di valore in un contesto ancora non sano. Continueremo ad investire anche per migliorare gli aspetti tecnici. Obiettivo? Ci rinforzeremo perché ci sono alcune lacune tecniche. Il nostro obiettivo sportivo è pensare domenica dopo domenica analizzando e lavorando per raggiungere questo risultato».