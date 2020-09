Keita Baldé è a un passo dalla Sampdoria.

Secondo quanto riporta “Gianlucadimarzio.com”, la trattativa per il senegalese con passaporto spagnolo è giunta al traguardo finale con il club blucerchiato che sta definendo gli ultimi dettagli con il Monaco per chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto.