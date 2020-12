La Sampdoria cambia punto di riferimento in attacco nel corso del match contro il Verona, in programma questa sera allo stadio Bentegodi e valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Non sarà Fabio Quagliarella a guidare l’undici blucerchiato, bensì Antonino La Gumina. Il capitano osserverà un turno di riposo in vista dell’impegno casalingo di sabato con il Crotone.





Clicca qui per il caso Candreva