Caos in casa Sampdoria, dove il vice presidente vicario del club doriano ha rassegnato le dimissioni due giorni fa, si tratta di Paolo Fiorentino. Con il suo addio, è decaduto l’intero cda dei blucerchiati, altra grana da risolvere per il patron Massimo Ferrero. Secondo quanto riporta “Il Secolo XIX”, entro 20 giorni ci sarà una riunione per eleggere un nuovo consiglio e ci potrebbe essere anche l’ingresso di Gianluca Vidal, commercialista di Massimo Ferrero.