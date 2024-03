Sampdoria, l’ex rosa Kasami: «Dobbiamo fare il nostro per essere agganciati davanti»

L’ex calciatore rosanero Kasami, adesso in forza alla Smapdoria, si è espresso sul campionato di Serie B ai microfoni di Sky per parlare della “rimonta” dei blucerchiati di Pirlo.

Di seguito le sue parole:

«Siamo a fine campionato, dobbiamo rimanere attaccati ai nostri obiettivi. Entrare in una stagione senza obiettivi è un fallimento, dobbiamo averli, per quello siamo qui tutti i giorni a lavorare duro. I sogni si possono fare perché è bello averli. Se abbiamo la giusta mentalità abbiamo già dimostrato che possiamo vincere contro tutte le altre. Sono sorpreso dalla Serie B, è un campionato molto competitivo e difficile. Dobbiamo fare il nostro per essere agganciati davanti, è un attimo farti venire a riprendere dagli avversari».