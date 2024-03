Bari, Benali: «Ho giocato nelle giovanili del City. Futuro? Sogno di fare l’allenatore»

Il calciatore del Bari Ahmad Benali ha parlato ai microfoni di “A Tutto Campo” esprimendosi in merito al campionato.

Ecco le sue parole:

«Sono cresciuto in Inghilterra, ma ho origini libiche. La mia carriera calcistica si è svolta quasi interamente in Italia. Questo Paese e la Libia hanno modi di vivere molto simili, c’è un clima bellissimo e tanta bella gente. Mio padre mi ha trasmesso tanti valori della nostra cultura, mi ha insegnato anche come comportarmi in campo. Lui mi ha trasmesso questa passione. In Inghilterra abitavo a Manchester, ho cominciato a muovere i primi passi nel settore giovanile del City. Sono rimasto tifoso di questa squadra che quando avevo 8-9 anni era in C. Oggi sono felice di vederla tra i top club a livello mondiale. Futuro? Mi piacerebbe fare l’allenatore. La cosa più bella della mia carriera è stata indossare la fascia da capitano della nazionale libica. Avevo i brividi».