L’agente di Borini, Roberto De Fanti, ha parlato ai microfoni di TMW anche sulla situazione della Sampdoria.

Di seguito le sue parole:

«Lo gestisco da dieci anni e ho una grandissima ammirazione per lui, Fabio è un ragazzo estremamente intelligente. Dopo aver realizzato 20 gol in Turchia era a scadenza e poteva scegliere qualsiasi altra destinazione, aveva sul tavolo tre offerte sul tavolo nettamente superiori a quelle della Samp. Ma lui ha ancora passione e ambizione: vuole vincere, parliamo di un giocatore che ha giocato nel Chelsea, nella Roma, nel Liverpool e nel Milan. La Sampdoria è una grande decaduta del calcio italiano e una volta che Pirlo l’ha contattato e gli ha prospettato il progetto blucerchiato, una squadra che vuole tornare a essere quella di un tempo e tornare tra le prime otto italiane, non ci ha pensato un attimo. Vuole far parte della storia della Sampdoria, abbiamo firmato un triennale ma speriamo possa prolungare e finire poi la carriera lì. Vuole diventare una bandiera di questo club. Lui voleva disputare un campionato vincente. Riteneva che la Sampdoria potesse disputare un campionato vincente e dopo una stagione da 20 gol non voleva tornare a giocare per la salvezza. Purtroppo in questo momento i risultati non stanno aiutando la Samp, ma mi auguro che presto possa tornare a lottare per la promozione in Serie A».