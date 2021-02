Nella lista dei convocati per il match contro il Benevento, nella Samp manca il nome di Antonino La Gumina.

In caso di pareggio contro i giallorossi, come riporta “Sampnews24.com”, scatterebbe automaticamente l’obbligo di riscatto dell’attaccante per il quale la dirigenza blucerchiata dovrà pagare 5 milioni di euro all’Empoli.





Possibile dunque che sia questo, il motivo della non convocazione del palermitano.