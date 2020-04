Antonino La Gumina, attaccante della Sampdoria, è tra i giocatori risultati positivi al Coronavirus. Il centravanti era arrivato nel mercato di gennaio dall’Empoli, al momento sta bene ma non può lasciare Genova in ottemperanza al decreto Conte. Secondo quanto riporta “Il Secolo XIX” il giocatore dovrà fare un ulteriore tampone per vedere se ha completamente debellato il Covid-19 e poi potrà partire alla volta di Palermo, dove trascorrerà la quarantena con la sua famiglia.