Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, spiega qual è la posizione della società bavarese in particolare e comunque di tutta la Bundesliga in generale. Di seguito le sue parole rilasciata ad “AS”: «In Germania siamo tutti d’accordo: i 36 club hanno deciso di chiudere la stagione, anche se dovesse essere dopo il 30 giugno, le leghe nazionali hanno la priorità sulle coppe, questo è stato deciso dalla UEFA. Per quanto riguarda i contratti che scadono a giugno, il mercato dovrà essere adattato. In questi tempi è importante che i più forti supportino i più deboli. Ne siamo tutti consapevoli. In questo senso vanno visti i 20 milioni di euro che le quattro partecipanti all’ultima Champions League hanno messo a disposizione di tutti. Ora dobbiamo aspettare per vedere come si evolvono le cose. Certo, penso che ci sia un’opportunità per uscire dalla crisi in termini finanziari».