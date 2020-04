Una coppia indiana ha chiamato i gemelli appena nati Corona e Covid nel tentativo di dare un senso ‘positivo’ alla pandemia che sta causando vittime in tutto il mondo. I due bambini sono nati il 27 marzo scorso nel B.R. Ambedkar Memorial Hospital, a Rainpur, nell’India centrale. “Sono stata benedetta con i gemelli, un bambino e una bambina, nelle prime ore del 27 marzo. Per ora li abbiamo chiamati Covid e Corona”, queste le parole della madre, Preeti Verma, all’agenzia di stampa Press Trust of India (PTI).