Un volo della polizia di stato per far recapitare da Roma a Palermo 10 mila mascherine ffp2 acquistate dalla Cina per gli operatori sanitari della Seus 118. Le mascherine, secondo quanto riporta “la Repubblica”, sono state caricate ieri mattina sull’aereo della polizia all’aeroporto di Ciampino, a Roma, una volta giunti all’aeroporto di Punta Raisi a Palermo, sono stati trasferiti a bordo di un elicottero AW 139 all’aeroporto Boccadifalco. Saranno custodite all’interno del IV Reparto Volo di Palermo dove è stato allestito un hub regionale per i dispositivi di protezione individuale in attesa della graduale distribuzione su tutto il territorio regionale, per cercare di evitare eventuali tentativi di furto di materiale sanitario.