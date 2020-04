L’annuncio del sindaco di Firenze Dario Nardella, durante una diretta col comico Giorgio Panariello: “Un grande calciatore della Fiorentina, ha fatto, in forma completamente anonima, una donazione importante, grazie alla quale noi riusciremo a pagare i pacchi per i pasti delle famiglie più in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus”.