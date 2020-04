I ricercatori australiani stanno testando un farmaco che ucciderebbe il Covid-19 in 48 ore. Come riporta “il Messaggero”, il farmaco in questione, oggetto degli studi dei ricercatori australiani della Monash University di Melbourne in collaborazione con il Doherty Institute, è l’Ivermectin, utilizzato per trattare altre malattie come dengue o zika.