Ghirardi, come riporta il sito Sporteconomy.it, di sua spontanea volontà, ha deciso di chiudere ogni pendenza economica verso il Parma FC, pagando una cifra ritenuta congrua dal fallimento. «Questa scelta è stata presa nonostante tutti i Tribunali sinora investiti della questione si siano pronunciati in senso favorevole all’ex Presidente, ed è motivata dal desiderio di Tommaso Ghirardi di chiudere definitivamente una vicenda non positiva anche sotto il profilo personale, con la consapevolezza, non solo di non aver mai sottratto un euro al Parma FC, ma di aver sempre rispettato tutti gli impegni presi e di aver pagato, come in questo caso, anche oltre le proprie responsabilità» si legge. Adesso per Ghirardi si vocifera un ritorno nel calcio, qualcuno ipotizza al posto di Cellino alla guida del Brescia Calcio.