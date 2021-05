La Sampdoria è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, la squadra blucerchiata deve sostituire Claudio Ranieri.

Secondo quanto riporta “Sampnews24.com”, la prima scelta di Massimo Ferrero è Enzo Maresca, attuale allenatore dell’U23 del Manchester City ed ex centrocampista del Palermo. Il tecnico vorrebbe lavorare con i giovani e non essere messo costantemente in discussione, ragion per cui l’ex rosa vorrebbe scegliere una tra Celtic e Granada per continuare la sua carriera da allenatore.