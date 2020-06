Il Decreto liquidità, approvato dal Governo, consente un intervento straordinario a tutela delle imprese. Si può accedere a fondi garantiti dallo Stato. In serie A tra le squadre che stanno studiando come poter accedere al prestito garantito dalla Sace c’è la Sampdoria. Il club doriano, secondo quanto riporta “Sampnews24.com”, dovrà affrontare diversi problemi conseguenti l’emergenza Coronavirus, che hanno avuto un impatto negativo sulle finanze della società. Dalla relazione del club blucerchiato si apprende che la società si è attivata per la Sampdoria si è attivata: «allo scopo di accedere agli strumenti finanziari di contrasto della crisi finanziaria previsti dal Decreto c.d. “Liquidità” in materia di finanziamenti di medio/lungo termine incentrati in sostanza sulla possibilità di ottenere finanziamenti assistiti da garanzia Sace o del Fondo di Garanzia Centrale. Ciò al fine di consentire alla Società la gestione ordinata delle possibili tensioni finanziarie su di un arco temporale più ampio».