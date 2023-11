Alessandro Grandoni, ex difensore della Sampdoria, ha fatto il punto sulla vittoria contro il Palermo ai microfoni di “Telenord” al termine del match.

Ecco le sue parole:

«Prestazione forte della Sampdoria contro una squadra che lotterà fino alla fine per essere protagonista nel campionato. Quando arriva attraverso una prestazione di altissimo livello come in questo caso, la vittoria dà molto più morale anche allo staff tecnico, ai giocatori che prendono fiducia nel lavoro quotidiano. I blucerchiati potevano tranquillamente chiudere il primo tempo con il vantaggio di un paio di goal, nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Due giocatori su tutti, le mezzali: Kasami e Vieira hanno dato quella grande sostanza che si chiede a quel tipo di giocatori che hanno certe caratteristiche. Ora bisogna dare continuità, la classifica piange e non è quella che tutti noi ci aspettavamo e ci auguravamo ad inizio stagione. A Modena sarà una trasferta estremamente delicata».