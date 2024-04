Sampdoria, Grandoni: «Quarta vittoria consecutiva, play-off sono l’obiettivo»

Alessandro Grandoni ha analizzato dagli studi di Telenord il successo per 4-1 della Sampdoria, prossimo avversario dei rosanero, nel match con la Ternana.

«Vittoria meritata della Sampdoria. Stankovic ha fatto soltanto una parata nel primo tempo, dopo il goal la Ternana stava un po’ crescendo ma non dava la sensazione di creare situazioni pericolose. La panchina ha fatto la differenza, stavolta in positivo, la rosa è sempre più al completo, Pirlo ha la possibilità di giocarsi diverse carte, riporta Sampdorianews.ent. Stavolta con il doppio cambio Borini – Alvarez ha modificato anche il sistema tattico con due trequartisti alle spalle della punta. In questa posizione Borini, non avendo più lo spunto per giocare da esterno, sa leggere al meglio le situazioni di gioco, facendo anche leva sull’esperienza. E’ la quarta vittoria consecutiva, i play-off devono ormai diventare l’obiettivo, la classifica lo dice in modo chiaro. Senza montarsi troppo la testa è chiaro che la squadra può trarre sensazioni positive da queste vittorie».