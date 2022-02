Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale nuova avventura in Serie A vicina a prendere ufficialmente il via per Sebastian Giovinco, attaccante che la Sampdoria ha deciso di tesserare fino al termine dell’attuale stagione dopo il grave infortunio di Manolo Gabbiadini.

Giovinco, svincolato dopo la fine dell’avventura con Al-Hilal, è atterrato alle 17.18 all’aeroporto di Milano Malpensa con un volo proveniente da Toronto. Un viaggio notturno – mentre il suo agente Andrea Cattoli sistemava gli ultimi dettagli contrattuali – per anticipare il più possibile l’inizio dell’avventura blucerchiata e mettersi subito a disposizione di Giampaolo.