“Abbiamo chiesto, sempre mantenendo numeri contingentati e in sicurezza di far accedere alcune rappresentati delle due tifoserie allo stadio”. Questo quanto si legge in una nota del consigliere comunale Stefano Anzalone mandata al presidente della Lega A Paolo Dal Pino con la volontà di disputare il derby Sampdoria-Genoa con i tifosi.