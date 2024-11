Sampdoria furiosa per gol annullato ad Akinsanmiro: arriva la risposta dell’AIA

In un campionato in cui ogni punto può essere decisivo, la Sampdoria ha espresso forte disappunto per alcuni episodi arbitrali che la società ritiene abbiano penalizzato la squadra nelle ultime giornate di Serie B. Il club ha deciso di non rimanere in silenzio, inviando all’Associazione Italiana Arbitri (AIA) un reclamo ufficiale riguardante due episodi chiave: un rigore non concesso e un gol annullato.

Gli Episodi Contestati

Il primo episodio contestato si è verificato nella partita contro il Cittadella, dove un presunto fallo da rigore su Ignacio Pedrola non è stato fischiato, lasciando l’ambiente blucerchiato con l’amaro in bocca. Il secondo episodio ha visto protagonista Tomi Akinsanmiro, a cui è stato annullato un gol durante una fase cruciale del gioco.

La Risposta dell’AIA

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la risposta dell’AIA non si è fatta attendere. Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, tramite il collaboratore e ex arbitro Fabio Pinzani, ha inviato alla Sampdoria le immagini del VAR. Queste mostrano chiaramente un tocco di mano da parte di Akinsanmiro nel momento del gol annullato, una decisione che, seppur amara per la Sampdoria, sembra essere stata presa correttamente basandosi sulle regole attuali.