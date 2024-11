Serie B, tifoserie più presenti allo stadio: Palermo al primo posto per media spettatori

Dopo aver registrato una media di 9.100 spettatori a partita nella stagione scorsa, con picchi di 33.308 per il playout Bari-Ternana e 32.752 per la semifinale playoff Palermo-Venezia, la Serie B 2024-2025 si prospetta altrettanto entusiasmante per gli appassionati del calcio italiano. L’importanza del pubblico sugli spalti è indiscutibile, capace di influenzare l’esito delle partite e spostare punti cruciali durante il campionato.

Classifica Spettatori Serie B

La passione dei tifosi si riflette nei numeri. La classifica spettatori mostra Bari, Palermo e Sampdoria in testa con affluenze notevoli:

Bari: 116.733 spettatori in 7 partite.

Palermo: 114.495 spettatori in 5 partite.

Sampdoria: 113.138 spettatori in 5 partite.

Altre squadre come Cesena, Salernitana e Catanzaro non sono da meno, contribuendo a rendere il campionato vibrante e seguito:

Cesena: 85.022 spettatori in 7 partite.

Salernitana: 78.773 spettatori in 6 partite.

Catanzaro: 68.495 spettatori in 7 partite.

Le partite con meno affluenza vedono protagonisti Carrarese e Cittadella, con rispettivamente 10.962 e 17.313 spettatori, cifre che comunque testimoniano un forte seguito locale.

Media Spettatori per Squadra

Palermo: con una media di 22.899 spettatori per partita, si conferma una delle piazze più calde.

Sampdoria: segue a ruota con 22.628.

Bari: nonostante il maggior numero di partite giocate, mantiene una solida media di 16.676.

Il supporto dei tifosi è vitale per le squadre, specialmente in incontri casalinghi, dove il calore del pubblico si trasforma in un vero e proprio dodicesimo uomo in campo.

Riflessioni Finali

Mentre la Serie B continua a essere un campionato competitivo e appassionante, il sostegno dei tifosi rimane un elemento imprescindibile che anima gli stadi e spinge le squadre a superare i propri limiti. La presenza del pubblico non solo migliora l’atmosfera durante le partite, ma rappresenta anche un fondamentale supporto economico per i club. Con il proseguire della stagione 2024-2025, sarà interessante vedere come questa variabile influenzerà le prestazioni delle squadre e la lotta per la promozione o la salvezza.