Sampdoria, Flachi difende Accardi: «Ha acquistato giocatori che tutti avrebbero preso»

Durante “Derby del Lunedì”, trasmissione in onda su Telenord, l’ex bandiera della Sampdoria, Francesco Flachi, ha preso le difese di Pietro Accardi, giustificando così l’operato dell’ex Palermo:

«Accardi in un mese e mezzo ha ricostruito la Samp, ditemi voi se non avreste preso questi calciatori. Silvestri era uno dei migliori portieri della serie A sino all’infortunio, Romagnoli l’anno scorso in Serie A ha disputato una grande stagione, Venuti era capitano della Fiorentina, Bereszynski è un nazionale polacco con centinaia di partite in Serie A. Akinsanmiro è un giovane di grandi prospettive, mentre Coda e Tutino sono i migliori attaccanti della scorsa Serie B. Dite che ha sbagliato gli allenatori? Può darsi, è umano anche lui, ma ora non venitemi a dire che dopo una partita Vieira è il miglior allenatore del mondo se no mi fate davvero inca***e».