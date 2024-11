Binda: “Cittadella-Pisa, il Collegio di Garanzia del Coni conferma lo 0-3 a tavolino”

Il Collegio di Garanzia del Coni si è pronunciato in merito a Cittadella-Pisa, match della terza giornata di Serie B terminato 1-1 sul campo e poi vinto 0-3 a tavolino dalla formazione toscana a causa di un errore tecnico commesso dal Cittadella nella compilazione della distinta gara. Secondo Nicola Binda, giornalista de “La Gazzetta dello Sport“, non è stato accolto il ricorso dei veneti, per cui non avverranno modifiche nella classifica. Il Pisa resta dunque secondo a 30 punti, insieme allo Spezia, a -1 dalla capolista Sassuolo.

Confermato lo 0-3 a tavolino di @ascittadella73 vs @PisaSC dal Collegio di Garanzia del Coni#serieB — Nicola Binda (@NickBinda) November 27, 2024