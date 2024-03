Sampdoria, Fiorella: «L’obiettivo è riportare il club nelle zone medio alte della classifica di serie A»

Il consigliere e CEO della Sampdoria Raffaele Fiorella ha parlato ai microfoni di “Telenord” rilasciando le seguenti parole:

«Negli ultimi dieci anni nella Sampdoria non erano stati immessi capitali, intendo capitali non a debito. Ed è anche uno dei motivi, sebbene non l’unico, per i quali si è rischiato il default. Questa proprietà da maggio scorso a oggi ha iniettato 46 milioni di euro nel club. E ho già ottenuto dagli investitori le risorse necessarie per rispettare le imminenti scadenze federali del 16 marzo. Come Sampdoria saremmo in grado di sostenere l’investimento per lo stadio di proprietà anche da soli, ma questo non è possibile. E condivido il pensiero del sindaco: l’unico obiettivo è trovare un accordo tra noi e il Genoa sul “Ferraris” per una forma di comproprietà dell’impianto di Marassi. La nostra speranza in questo campionato è ancora rivolta ai play off, ma la struttura finanziaria del club non avrebbe alcun problema ad affrontare un’altra stagione in serie B. L’obiettivo a medio termine della proprietà è riportare stabilmente la Sampdoria dove le compete, nelle zone medio alte della classifica di serie A».