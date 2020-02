Secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX”, il patron della Sampdoria Massimo Ferrero pare essersi “autosospeso”. Infatti, il presidente del club ha deciso di non far più visita ai calciatori a Bogliasco, possibilità data solamente al direttore sportivo Carlo Osti. Decisione senza dubbio frutto della situazione difficile in casa Sampdoria, in piena lotta per non retrocedere.