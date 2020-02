L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud” riporta le dichiarazioni di Rocco Arena, patron dell’FC Messina. Ecco qui di seguito le sue parole in merito alla presenza di due progetti calcistici separati nella città di Messina: «Non ho rimpianti né sensi di colpa. La domanda va rivolta (il riferimento è alla famiglia Sciotto ndr) a chi ha cambiato diametralmente il proprio obiettivo in estate. Dal voler vendere a rilanciare le ambizioni del club ce ne passa». Il patron dell’FC Messina ha poi terminato parlando della possibilità di un confronto con Sciotto: «Assolutamente no. Ci vedremo, se vuole, il giorno della stracittadina».