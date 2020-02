Ancora guai per l’ex presidente del Savoia Lazzaro Luce, accusato di essere un filo di congiunzione tra camorra e attività pubblica. Infatti, è stata chiusa a Milano la storica pizzeria “da Michele” per affiliazioni alla camorra. L’ex patron dei bianchi non è di certo nuovo a vicende giudiziarie dell genere dato che in passato fu arrestato dopo un’indagine sui presunti appalti truccati all’Asl di Caserta. Luce è stato presidente di diverse società calcistiche dilettantistiche, tra cui Ippogrifo Sarno, Gladiator e, appunto, Savoia. A Torre Annunziata aveva ottenuto la promozione in Lega Pro dopo 13 anni, ma all’arresto seguì la cessione del club a Quirico Manca, che portò il club alla retrocessione sul campo e al fallimento.