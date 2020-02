«Rapporto Under e Over? Se i giovani stanno facendo bene è merito dei grandi, i più giovani devono aver rispetto per loro. Se trovo tutti pronti è un piacere perché significa che sono stati allenati bene, se qualcuno è arrabbiato perché non gioca è normale, ma meglio che lo sia perché preferisco un giocatore arrabbiato e motivato. Per me lavorare sulle motivazioni dei giovani e dei grandi è giusto». Queste le parole del tecnico del Palermo Pergolizzi, intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.