Nella prossima giornata di campionato il Palermo affronterà la Sampdoria, reduce dalla sconfitta di ieri per 3 a 1 contro il Sudtirol. Niccolò Corradi, durante la trasmissione Stadio Goal di Telenord, ha commentato così la disfatta blucerchiata di Bolzano:

«La squadra non reagisce, o reagisce male, nelle difficoltà. Ogni volta che passa in vantaggio si fa riacciuffare nuovamente. Secondo me è un aspetto mentale-psicologico di cui ne risentono i giocatori».