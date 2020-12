Antonio Candreva contro il Crotone non ci sarà.

L’esterno della Samp non si è allenato e Second quanto riporta “Sampnews24”, resta in castigo, come riporta il “Secolo XIX”.





Ranieri non ha mai messo in dubbio il valore del ragazzo, ma gli atteggiamenti delle ultime settimane lo hanno fatto propendere per questa decisione.