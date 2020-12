«Noi abbiamo già confermato di essere innovativi, e siamo per la riforma dei campionati, un tema antico che in concreto non si è mai realizzato».

Così il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha ribadito la necessità di rivedere i format, con l’obiettivo di avere in Serie B tre retrocessioni e tre promozioni, anziché le attuali tre e quattro. «Abbiamo già divulgato la nostra idea – riporta l’ANSA – stiamo lavorando con tutti gli stakeholder e con la Federcalcio» ha spiegato durante la videoconferenza stampa del progetto di Dazn ‘Growing Together’ Balata, che secondo indiscrezioni dovrebbe ricandidarsi per la presidenza della Lega B alle elezioni del 7 gennaio.





«Siamo impegnati per una riforma che dia credibilità a tutto il movimento calcistico – ha aggiunto -. Noi al nostro interno siamo riusciti a portare a termine una riforma (quella della B a 20 squadre, ndr) dopo 17 anni di chiacchiere. Ora serve una riforma di sistema, con il contributo delle altre componenti».