Come si legge su “Picenews24” la Sambenedettese è sempre più scatenata sul mercato. Maxi López e Manuel Nocciolini sono ormai ad un passo dal diventare ufficialmente giocatori rossoblù, con firme e annunci che potrebbero arrivare già questa settimana. Nelle ultime ore è stato trovato l’accordo di massima per il grande ritorno di Federico Melchiorri, già protagonista di una breve parentesi in rossoblù ad inizio carriera e ora in uscita dal Perugia a prescindere dalla salvezza o meno degli umbri in Serie B.

Infine, trattativa avanzata anche per Antonio Bacio Terracino, esterno d’attacco napoletano classe ‘92 con più di 150 gare in Serie C.