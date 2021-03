La Sambenedettese con una nota sul proprio sito ufficiale ha appena comunicato che Domenico Serafino e Kim Dae Jung stanno trovando un accordo per garantire la stabilità del club. Di seguito la nota:

“La Sambenedettese comunica che in queste ore gli avvocati Flavia Tortorella e Fabrizio Acronzio, per conto dei rispettivi assistiti, Domenico Serafino e Kim Dae Jung stanno elaborando un accordo per garantire la stabilità operativa e sportiva della SS Sambenedettese attraverso la ridistribuzione delle quote del capitale sociale della Sudaires, socio unico del Club. I legali contano di perfezionare la bozza di accordo da sottoporre ai rispettivi clienti nel volgere di pochi giorni”.