Matteo Salvini, Leader della Lega Nord, ha voluto pubblicare un post sulla sua pagina Facebook parlando del sito dell’Inps. Di seguito le sue parole: “Sito Inps in tilt? Ci sono milioni di lavoratori nell’incertezza, segnalarlo non significa alimentare le tensioni ma cercare di aiutare a risolverlo. Era prevedibile che migliaia di italiani oggi andassero sul portale perché molti non hanno un euro di stipendio.

Immaginavamo che la seconda potenza economica d’Europa dovesse essere pronta per fronteggiare questa emergenza, evidentemente così non è stato”. Di seguito il post: