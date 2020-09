«Caso Genoa? Il focolaio va valutato ma so per certo che i colleghi del Genoa hanno rispettato il protocollo. I calciatori sono persone e frequentano altre persone, sono cose che possono accadere, ma non avrei tutta questa preoccupazione. Protocollo? E’ talmente corretto che è stato copiato da tutta Europa, ma è difficile prevedere quello che può succedere. Sono quasi certo che il Campionato non si fermi, ma vediamo cosa accadrà in Italia, potrebbe esserci una nuova ondata. Serie A? Si potrebbe valutare una sospensione temporanea ma non credo ce ne sia necessità. In Serie B la situazione è tranquilla. Tamponi fast? Il fatto di avere un parere 2 ore prima della gara può essere molto utile». Queste le parole del dottor Vincenzo Salini, membro della Commissione Medica della Figc, rilasciate a “Radio Sportiva” in merito al caso Genoa.