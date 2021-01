La Salernitana è molto attiva sul mercato, la squadra di proprietà di Lotito starebbe pensando a un ex rosa per rinforzarsi. Infatti secondo quanto riporta “Solosalerno.it”, la squadra granata sarebbe interessata a Andrea Rispoli del Crotone, tutto dipende dall’arrivo di Djavan Anderson a Crotone. Dovesse arrivare in Calabria il giocatore di proprietà della Lazio, l’ex rosa sarebbe libero di partire.