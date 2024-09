Salernitana, Petrucci: «Mi auguro che Iervolino torni allo stadio»

Il vicepresidente della Salernitana Gianno Petrucci è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per esprimersi anche sulla questione Salernitana.

«Mi auguro che il presidente Iervolino torni allo stadio, sono convinto che i tifosi apprezzerebbero. Lui ama il club. La mia posizione nella Lega di B? Mi rimetto alle scelte politiche del patron Iervolino e dell’amministratore delegato Milan. Ho esperienza in tutti gli sport, non solo nel basket. Ho fatto il presidente del Coni, ho lavorato nel calcio con la Roma e ora nella Salernitana. E poi sono stato fortunato: ho sempre ottenuto i voti per farmi eleggere. Gravina ancora presidente della Figc? Perché no? Se si candida e ha i numeri quale sarebbe il problema. È la democrazia».