Spezia, Reca: «Voglio tornare in A con questa maglia»

Un un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX-La Spezia, il terzino dello Spezia Arkadiusz Reca si è espresso per parlare del club e dei propri personali obiettivi:

«Non ho mai pensato di andare via dallo Spezia, so che mi hanno cercato altre squadre ma ho buoni motivi per restare in maglia bianca. Dopo tre anni sono ancora convinto di essere qua, quando siamo retrocessi avevo in testa solo una cosa: tornare in A, e alla svelta, con lo Spezia. Obiettivo non ancora raggiunto ma io ci credo sempre perché secondo me quello è il nostro posto.

Contratto? Delle questioni del contratto si occupa il mio procuratore, sono a conoscenza che ne sta parlando da tempo con la società. Rimanere con la testa sul lavoro è importante, discutere di contratti e clausole è lavoro del procuratore, non mio.

Quest’anno si respira meglio, spogliatoio giusto mix di giovani e più esperti, mi sembra che abbiamo trovato una quadra, chiaro che se vengono i risultati si sta tutti meglio. Un avvio di stagione incoraggiante, ma ci sono tante squadre forti che hanno un obiettivo solo; la A. Alla fine del campionato sarà una grande battaglia, il nostro obiettivo è la salvezza poi alla fine vedremo, basta rimanere concentrati e umili. Rapporto con il mister? Ottimo, mi fa sentire importante, anche ora che ho avuto piccolo infortunio sapevo che mi stava aspettando».