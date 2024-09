Tuttosport: “Frosinone in caduta libera. Vivarini rischia, pronti Bianco o Aquilani”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Frosinone e su Vivarini a rischio.

La Serie B si conferma un campionato difficile e imprevedibile, anche per le squadre retrocesse dalla Serie A, che spesso faticano a riprendersi nelle prime giornate. Quest’anno è il Frosinone a trovarsi in difficoltà. Dopo una partenza disastrosa sotto la guida di Vivarini, la squadra si trova all’ultimo posto con soli tre punti e senza vittorie, con la peggior difesa del campionato, subendo una media di due gol a partita. Le sconfitte pesanti contro Brescia (4-0) e Bari (0-3) hanno messo l’allenatore sotto pressione, con Paolo Bianco e Alberto Aquilani già pronti come potenziali sostituti se i risultati non miglioreranno.

Questo tipo di difficoltà non è nuovo in Serie B: lo scorso anno lo Spezia si trovava in una situazione simile, mentre due stagioni fa il Venezia, dopo una retrocessione, partì male con Javorcic, salvo poi rimettersi in carreggiata con Vanoli e centrare i playoff. In casi più estremi, come quello del Crotone nel 2021-22, la squadra non riuscì a riprendersi, subendo un doppio salto all’indietro fino alla Serie C.

La Serie B non perdona, e anche squadre che sono scese dalla massima serie, spesso con ambizioni di immediata risalita, devono fare i conti con un campionato competitivo e imprevedibile.