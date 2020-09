Paura per Patryk Dziczek durante una sessione di allenamento. Stando a quanto riferito da “Salernitananews.it”, il centrocampista della Salernitana è stato colto da malore, accasciandosi al suolo, nel corso della seduta pomeridiana. Immediatamente soccorso dal medico, dottor D’Arrigo, il centrocampista ha ripreso conoscenza dopo qualche minuto ed è stato subito trasportato all’ospedale San Leonardo. I primi accertamenti sembrerebbero essere comunque confortanti, per ora resta solo un grosso spavento, ma il giocatore trascorrerà la notte presso il nosocomio cittadino per ulteriori verifiche sulle sue condizioni di salute. Piove sul bagnato per Castori, che quasi certamente non avrà il giocatore a disposizione per l’esordio in campionato.