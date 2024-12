Salernitana, Milan: «Obiettivo salvezza, dal prossimo anno assalto alla A. Faremo un mercato importante»

L’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, ha parlato è ai microfoni di Lira Tv dopo il derby campano perso 2-1 contro la Juve Stabia nel pomeriggio di ieri. Di seguito le sue parole riprese da CalcioSalernitana.it:

«C’è grande amarezza dopo una sconfitta pesante. O ci si deprime oppure, come faremo noi, reciteremo la voce forte sul mercato. Ho parlato con Iervolino e investiremo. Ho anche confermato tutto questo anche al ds Petrachi. Rimodelleremo la squadra in base alle idee di Colantuono. Interverremo in attacco e rinforzeremo la difesa. Non ci tiriamo indietro ad un progetto di medio periodo. Interverremo sul mercato e in maniera importante. Ora, avendo cambiato modulo, ci sarà anche un giusto interscambio di calciatori che stanno trovando poco spazio con mister Colantuono. Proveremo ad accelerare sin da subito. Tra me e Gianluca Petrachi non c’è gelo, non c’è litigiosità. Dopo il Bari c’era amarezza per una sconfitta pesante. Ora pensiamo solo a lavorare, con il direttore che è impegnato per fare un mercato importante. Faremo un punto martedì mattina. Accoglieremo ciò che il mercato affronteremo in diretta. La base è di mantenere la categoria, dal prossimo anno tenteremo la risalita in Serie A»