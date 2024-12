Modena, Rivetti: «Vincere a Reggio la più grande soddisfazione della mia gestione»

In un’intervista esclusiva rilasciata a poche ore dalla storica vittoria nel Derby del Secchia, Carlo Rivetti, il presidente del Modena, non nasconde il suo entusiasmo per il successo ottenuto sul campo della Reggiana, un traguardo che il club non raggiungeva da ben 74 anni. Rivetti condivide le sue impressioni sul match e l’importanza di questo risultato per la squadra e la città di Modena.

Ecco il cuore delle sue dichiarazioni raccolte da CalcioModena.it, dove il presidente esalta l’impresa dei suoi giocatori e il sostegno incondizionato dei tifosi.

«I ragazzi hanno fatto la storia. Sono orgoglioso di loro e felicissimo per questi tre punti. Non so dire se questa sarà la partita della svolta. Senza i tifosi non si potrebbe fare nulla. Viaggiare insieme a loro, circondato da sciarpe e bandiere gialloblù in autostrada, è stata un’emozione unica. Questa vittoria è per loro, è una cosa meravigliosa da condividere con tutta Modena. Questa è la più grande soddisfazione da quando sono al Modena».