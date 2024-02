Salernitana, Inzaghi esonerato: in pole l’ex rosa Ballardini. Contatti avviati

Filippo Inzaghi non è più l’allenatore della Salernitana.

Come riportato da “SalernitanaNews” il presidente e il direttore generale avrebbero condiviso la scelta di cambiare strada ed anche comunicato telefonicamente la decisione al trainer. Non c’è ancora un comunicato ufficiale che potrebbe arrivare in giornata, a stretto giro.

Si pensa subito ad un sostituto. Davide Ballardini è in pole position per la panchina granata. Il tecnico, legato ancora alla Cremonese, in virtù dei nuovi regolamenti può affrontare una nuova avventura in altra categoria rispetto alla B, essendo stato esonerato prima del 20 dicembre. Contatti avviati: alla Salernitana tocca offrirgli le medesime condizioni contrattuali vigenti in grigio rosso. In subordine Grosso è nome gradito ma in vantaggio ci sarebbe il Sassuolo. Spunta anche la possibilità Liverani ma l’ex Genoa e Cagliari Ballardini sembrerebbe il profilo individuato come primissima scelta.