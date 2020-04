Il mediano della Salernitana, Di tacchino, è stato denunciato dall’Arma dei Carabinieri per aver organizzato una festa a casa volendo celebrare la ricorrenza insieme ad altri cinque persone: coinvolti l’ex difensore dell’Avellino Marco Migliorini e i granata Niccolò Giannetti, Walter Lopez e Valerio Mantovani. Secondo quanto riporta “Sportavellino.it”, sarebbe scattata la denuncia e l’annessa sanzione di 400 euro oltre l’obbligo di restare in quarantena per quattordici giorni.