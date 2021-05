Trenta giorni alla deadline dell’iscrizione della Salernitana in Serie A.

Il club campano passerà sotto il controllo di un fondo estero nel mese di giugno, con l’ipotesi che Marco Mezzaroma possa restare con una quota minoritaria ancora sul tavolo.





Lo riporta “Salernitananews.it”, spiegando come questa sia la pista che in questo momento vuole percorrere la proprietà per rispettare le regole imposte dalle Noif e garantire la regolare partecipazione del club alla Serie A 2021/22.