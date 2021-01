Carmine Iannone, rientrato anticipatamente alla Salernitana, dopo una breve parentesi a Foggia, potrebbe continuare la sua carriera in Serie C.

Stando a quanto riferito da “Tuttosalernitana.com”, il club campano, infatti, punta molto sul classe 2001 e opterà per un nuovo prestito in C così che possa fare ulteriore esperienza.





Il club ha già raggiunto un accordo con la Juve Stabia e nelle prossime si attende solo l’ufficialità dell’affare.