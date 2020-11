Alessio Cerci chiede 2 milioni di euro alla Salernitana.

Dopo la rottura definitiva avvenuta a causa di una violazione del regolamento interno. Quello di Alessio sarebbe stato un contratto biennale a Salerno, ma inevitabilmente è stato interrotto prima del previsto per problematiche di varia natura.





Adesso, scrive il “ Corriere dello sport”, Alessio Cerci rivendica entrambi i due anni di accordo che erano stati inizialmente prospettati con il club granata, inevitabilmente, la Salernitana dice no. La società granata, infatti, si impone e non lascia trapelare nessuna benché minima intenzione di esaudire la richiesta dell’ex pedina granata, dato che le condizioni previste per tale adempimento non si sono verificate. Inoltre, le sole 10 presenze in campo nello scorso campionato e neppure un gol, secondo la Salernitana, risulterebbero già prestazioni strapagate per quanto versato al calciatore accasatosi, poi, all’Arezzo in Serie C.