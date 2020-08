Davide Bertaccini, famoso al grande pubblico per aver partecipato al reality show “Campioni”, è pronto a nuova avventura. Secondo quanto riporta “Salernitananews.it” l’ex estremo difensore della squadra di Ciccio Graziani sarà il nuovo preparatore dei portieri della Salernitana di Fabrizio Castori. L’ex tecnico del Trapani l’aveva avuto con lui anche in Sicilia e ha deciso di chiamarlo anche per l’avventura in terra campana.